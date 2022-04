Patrick Dempsey e gli amori da serie tv

Lo abbiamo conosciuto come il Dottor Stranamore, il Dottor Derek Sheperd nella serie tv Grey's Anatomy ci ha tenuto compagnia per ben 11 stagioni tenendoci incollati davanti il piccolo schermo insieme a Meredith Grey (Ellen Pompeo) e alla loro storia d'amore. E dopo La verità sul caso Harry Quebert, ecco che Patrick Dempsey torna su Sky Atlantic, dal 22 aprile, nei panni di Dominic Morgan, per la seconda stagione della serie tv Diavoli con Alessandro Borghi. - Tutte le news su Diavoli