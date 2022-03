Il mitico compositore statunitense (con cittadinanza italiana) che è stato nominato all'Oscar nel 2008 per la migliore colonna sonora con "Ratatouille" e che ha poi vinto l’Academy nel 2010 per quella di "Up" lascia per un momento la suddetta categoria per darsi alla regia. Dirigerà lo speciale di Halloween della Marvel

Il mitico compositore statunitense (con cittadinanza italiana) che è stato nominato all'Oscar nel 2008 per la migliore colonna sonora con Ratatouille e che ha poi vinto l’Academy nel 2010 per quella di Up lascerà per un momento la suddetta categoria per darsi alla regia. Dirigerà lo speciale di Halloween della Marvel, un progetto televisivo che per adesso non ha ancora titolo (benché in molti lo chiamino Werewolf By Night. Le fonti però hanno dichiarato che quello non sarà il titolo dello speciale). La produzione di questo progetto incomincerà alla fine del mese di marzo, quindi è questione di giorni.

Un nome che è un mito della settima arte, ossia Michael Giacchino, si prepara a diventare leggendario non soltanto nella categoria cinematografica in cui ci ha abituati ma pure in un'altra.

Il compositore diventa regista



approfondimento

Thor: Love and Thunder, colonna sonora composta da Michael Giacchino

A dare la notizia per primo è stato il magazine statunitense Variety, che il 7 marzo con le seguenti parole ha concluso l'articolo intitolato “The Music of ‘The Batman’: How Michael Giacchino Used Dread and Darkness to Score the Box Office Smash”, firmato dal giornalista Jon Burlingame: “Il compositore non era disponibile per questo approfondimento; secondo quanto riferito, dirigerà un progetto televisivo per la Marvel”.



Il motivo per cui Burlingame su Variety chiosa in questa maniera è perché per la sua intervista sulla musica di The Batman ha interpellato il regista Matt Reeves, anziché il più adatto a essere intervistato in questo senso: Giacchino.



Se già quelle due frasette lanciate così, con nonchalance, hanno scatenato l'inferno facendo sbocciare supposizioni, entusiasmi e tantissimi wow in rete, quattro giorni dopo a dare il la ufficiale al coro di voci che non vedono l’ora di vedere Michael Giacchino dietro la macchina da presa è stato The Hollywood Reporter.