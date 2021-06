J.J. Abrams ha creato una docuserie dedicata agli UFO per Showtime

J.J. Abrams ha sviluppato una docuserie dedicata agli UFO, in arrivo ad agosto su Showtime per la gioia degli amanti di fantascienza. Il titolo non lascia spazio a fraintendimenti: UFO, semplicemente.



Il celebre regista, sceneggiatore e produttore, vincitore di un Emmy Award e di un Golden Globe, è lui in primis un fan sfegatato dello sci-fi, motivo per cui questo progetto sembra quasi il naturale prosieguo del suo lavoro.

Quello tra J.J. Abrams e la fantascienza è un amore (corrisposto da entrambi) che va avanti da anni, dunque UFO suona un po’ come una dichiarazione in ginocchio che Abrams fa al genere.



Dopo essersi dedicato anima e corpo a Star Trek, a Star Wars e a film come Super 8, J.J. Abrams è passato al tema di fantascienza per antonomasia, quello dei cosiddetti Unidentified Flying Object.



Si tratta di una miniserie composta da quattro episodi e debutterà a partire dall’8 agosto. È sviluppata da Bad Robot Productions, la casa di produzione fondata dal creatore di Alias e co-creatore di Felicity, Lost e Fringe, assieme al regista e produttore Glen Zipper.



“Sarà approfondita la nostra fascinazione per gli oggetti volanti non identificati, e tutto ciò che d’illegale influenza il Governo americano. Compagnie private e militari potrebbero possedere dei segreti riguardo ai fenomeni extraterrestri”, queste le parole criptiche (per aggiungere hype al fuoco, che già divampa…) con cui la serie è stata presentata.

Ma il contorno succulento che è stato annunciato è: “dichiarazioni scioccanti di testimoni oculari”...



Si sa che la docuserie tenterà di approfondire la storia degli avvistamenti degli UFO e dei fenomeni ufologi che negli anni si sono susseguiti. Il racconto partirà dalla notizia pubblicata dal New York Times nel 2017, quella secondo cui il Pentagono avrebbe cercato per decenni di tracciare segretamente gli UFO.

A dirigere lo show ci sono Mark Monroe (Icarus) e Paul Crowder (Riding Giants) mentre i produttori esecutivi sono Kevin Lincoln, Maren Domzalski e Paul McGuire.

E a essere messa sotto il vetrino del microscopio di Abrams sarà “l’influenza clandestina che il governo americano, ricche aziende private e l’esercito hanno avuto nello schermare la verità dietro ai fenomeni extraterrestri”.