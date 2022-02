Friends censurato in Cina, eliminati riferimenti al mondo LGTB+

In Cina sono stati censurati i rimandi al mondo LGBTQ+ di Friends: dopo il caso del finale tagliato e cambiato di Fight Club, in cui la Cina fa vincere le autorità, stavolta tocca purtroppo ai riferimenti omosessuali. Le piattaforme di streaming cinesi hanno eliminato quelli che riguardano l'ex moglie di Ross, ossia Carol. Come ben noto (perlomeno nei Paesi in cui non vige la censura), Carol Willick era sposata con il fratello di Monica ma alla fine lo lascerà perché si accorge di essere lesbica. Si metterà con la donna di cui è innamorata, l’acerrima nemica di Ross: Susan Bunch, a cui lui non può perdonare di averle rubato la donna che amava. Già nel primo episodio, Ross afferma che "c'era solo una donna" per Carol, che poi di fatto lo lascia per la sua amica Susan. E Joey, ben più conoscitore delle donne rispetto all'impacciato e ingenuo paleontologo, gli chiederà se si era mai accorto che Carol era lesbica. Tutto ciò negli episodi di Friends disponibili in streaming in Cina non esiste. Ogni riferimento a una sessualità diversa dall'unica ammessa dal governo cinese, ossia l'eterosessualità, è stato prontamente tagliato. Ma anche per l'eterosessualità le cose non vanno lisce come l'olio, come vedremo più avanti. I fan dello show si sono accorti delle adulterazioni, anche perché fino al 2013 Friends era disponibile sulle piattaforme di streaming cinesi senza alcun tipo di censura. Inoltre in Cina la serie televisiva statunitense dei sei amici che abitano sullo stesso pianerottolo in un palazzo di New York è popolare quasi tanto quanto la loro Repubblica… I cinesi vanno pazzi per Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. E anche per Carol e Susan, prima che sparissero le identità sessuali di questi personaggi. Anche tanti altri dialoghi contenenti allusioni di tipo sessuale si sono volatilizzati, pure quelli di tipo eterosessuale ma considerati troppo osé. Alcune sfaccettature dell'eterosessualità, ad esempio quelle riguardanti il piacere femminile, sono state scartate. Per esempio nella versione non adulterata di Friends che fino al 2013 era presente sulla piattaforma di streaming cinese Sohu, Ross dice: "[Le donne possono avere] orgasmi multipli". Pronuncia queste parole quando discute circa i vantaggi delle donne rispetto agli uomini con gli altri amici a Central Perk, la mitica caffetteria attorno a cui ruotano le loro avventure. Nella versione ricomparsa da pochi mesi sulle piattaforme il sottotitolo cinese della battuta espressa da Ross è stato modificato, variando in un più accettabile (secondo la Cina, non certo secondo i nostri parametri): "Le donne hanno pettegolezzi infiniti”. Ma il sonoro è rimasto quello originale, così come il sottotitolo in inglese.

Il disappunto dei fan



I tantissimi appassionati di Friends residenti in Cina hanno subito espresso il proprio disappunto sui social network.

Ciò che non comprendono è come mai lo show sia stato sottoposto a censura adesso, mentre fino a qualche anno fa poteva essere visibile nella versione integrale e non modificata.



Friends ha debuttato sulle piattaforme di streaming cinesi Sohu video e iQiyi nel 2012 e a quel tempo non vi era nessun tipo di censura. Nel 2013 sono scaduti i contratti per i diritti, così la serie televisiva è scomparsa dalle piattaforme.



Ma dopo la celebre reunion del 2021 del cast di Friends, l’hype è aumentato a dismisura, portando le piattaforme cinesi a decidere di acquistare insieme nuovamente i diritti. Questa volta però la censura ha fatto capolino.



A partire dall'11 febbraio 2022, le piattaforme Bilibili, Tencent, Youku, Sohu e iQiyi, tra le altre, hanno incominciato a trasmettere nuovamente lo show, per la gioia del loro pubblico. Gioia che però è durata non molto, fino a quando i fedelissimi di Ross, Rachel, Monica & Co. si sono accorti del tranello.



I fan si sono quindi rivolti al social media cinese Weibo per unirsi a protestare contro la censura di Friends. L'hashtag più di tendenza sul sito social è diventato in poche ore #FriendsCensored, collezionando più di 54 milioni di visualizzazioni sul website nella sola serata di venerdì, come riporta la CNN. Tuttavia già il sabato mattina l'hashtag stesso è stato vittima di censura: cercando nella stringa di ricerca quelle parole, si legge "questo argomento non è mostrato secondo le leggi e i regolamenti pertinenti".



La CNN ha contattato Bilibili, Tencent, Youku, Sohu e iQiyi per un commento, che per adesso non è arrivato.