Eternals, Angelina Jolie su chi non approva il bacio gay: “Ignoranti"

La diva che interpreta Thena si scatena contro chi non approva la relazione omosessuale della pellicola di Chloé Zhao. “Come si fa a non voler vedere la famiglia Phastos e a non riuscire ad apprezzare la bellezza e l’amore di questa relazione?”, ha detto circa la richiesta di censura di alcune scene, tra cui il bacio tra i personaggi gay sposati Phastos e Ben. “Sono fiera del fatto che Marvel abbia rifiutato di tagliare queste scene”. Il film non uscirà in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain e Oman

E si è detta molto fiera del fatto che Marvel abbia rifiutato di effettuare i tagli di scena richiesti, con il risultato che in alcuni Paesi (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain e Oman) Eternals non uscirà.

Angelina Jolie si è scagliata contro chi non approva la relazione omosessuale raccontata nel film Eternals, di cui la diva fa parte del cast (interpreta il personaggio della guerriera Thena). Dopo la notizia relativa alle richieste di censura di alcune scene, prima fra tutti il bacio tra i personaggi gay sposati Phastos (interpretato Brian Tyree Henry) e Ben (interpretato da Haaz Sleiman), l’attrice ha rivelato tutto il suo biasimo nei confronti di chi non approva una relazione di questo tipo.

Le parole di Jolie



“Ancora non riesco a capire come si faccia a vivere in un mondo dove non si voglia vedere la famiglia Phastos, e dove non si riesce ad apprezzare la bellezza e l’amore di questa relazione. Se c’è qualcuno che si sente rabbioso e minacciato da una cosa del genere, e che non approva o non apprezza, posso solo dire che si tratta di persone ignoranti”, ha dichiarato Angelina Jolie durante un’intervista rilasciata al sito web news.com.au.



“Sono fiera del fatto che Marvel abbia rifiutato di tagliare queste scene”, ha aggiunto riferendosi al fatto che la richiesta di alcuni Stati, quelli in cui il bacio omosessuale non viene approvato al punto da richiederne l’eliminazione dal montaggio finale, non sia stata presa in considerazione dalla casa di produzione, i Marvel Studios.