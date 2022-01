Fight Club censurato in Cina: taglio e finale alternativo

La Cina ha censurato il finale di Fight Club al fine di fare vincere le autorità, facendo passare in questa maniera un messaggio non dissidente ai propri spettatori.



In Cina non c'è lo scoppio finale degli ordigni con cui si conclude il film (non ci accusate di spoiler perché altrimenti vi accusiamo noi, per non aver ancora visto questo capolavoro).



La pellicola del 1999 di David Fincher con Edward Norton e Brad Pitt viene troncata sul gran finale. La scena delle bombe viene sostituita da una scritta sullo schermo nero in cui si legge: “La polizia ha rapidamente scoperto l'intero piano e arrestato tutti i criminali, prevenendo con successo che le bombe esplodessero”.



La vittoria delle autorità che la Cina pone come "happy ending" alla favola originariamente anarchica e anti-capitalista del film cult tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk ne stravolge totalmente la trama, il senso e il messaggio.



Mentre nella versione originale, non censurata, il personaggio interpretato da Edward Norton uccide Tyler Durden, il suo alter ego impersonato da Brad Pitt, dopodiché rimane a guardare esplodere gli edifici, in Cina uccide l’alterego ma niente esplosioni, che vengono sostituite dal bizzarro cartello finale.



E non è tutto: il protagonista viene poi mandato in un "ospedale psichiatrico" per ricevere i dovuti trattamenti e in seguito sarà "felicemente" dimesso.