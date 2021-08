Leggero, romantico, divertente. “Valeria”, serie spagnola basata sui libri di Elísabet Benavent, si conferma tra i titoli del momento del catalogo Netflix grazie alla diffusione degli episodi della seconda stagione che hanno debuttato sulla piattaforma di streaming questa estate. In attesa della riconferma per un terzo ciclo di avventure, i nuovi otto episodi, dalla durata di 45 minuti circa sono visibili anche su Sky Q e NOW