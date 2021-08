Phoebe Dynevor sarà protagonista della nuova serie Exciting Times

Stagione d'oro per Phoebe Dynevor diventata popolare dopo la sua interpretazione del personaggio di Daphne Bridgerton , la giovane nobile al centro di “Bridgerton”, uno dei titoli più visti dell'ultima stagione sul piccolo schermo. Secondo Deadline, la ventiseienne attrice britannica sarebbe coinvolta in un nuovo progetto per il quale potrebbe mettere via gli abiti d'epoca e i corsetti, una nuova serie tv per Amazon prime Video della quale sarebbe anche produttrice esecutiva.

La storia del libro “Exciting Times”

approfondimento

Bridgerton, Phoebe Dynevor e Pete Davidson: storia d'amore finita?

Il nuovo progetto prodotto da Amazon Studios con Black Bear Pictures svilupperà la storia del romanzo della scrittrice irlandese Naoise Dolan, “Exciting Times: A Novel” i cui diritti sono stati acquisiti dalla Black Bear prima dell'uscita negli Stati Uniti, lo scorso giugno.

Il libro, che ha debuttato nei best seller del Sunday Times, edito in Italia col titolo “Tempi eccitanti” edito da Blu Atlantide, ha una protagonista tutt'altro che positiva. Ava (personaggio cui dovrebbe prestare il volto la Dynevor), è una giovane insegnante d'inglese che lascia il suo paese, dove non ha costruito legami particolari, per sbarcare ad Hong Kong dove non conosce nessuno. Lì si imbatte in Julian, un banchiere trentenne con una difficile situazione sentimentale. Successivamente, quando la storia tra i due non andrà da nessuna parte, Ava incontra Edith, un'avvocatessa coetanea che diventa la sua amante. La storia, metropolitana e contemporanea, si concentra sul poliamore e sulle diverse forme che possono assumere le relazioni, d'amore e d'amicizia, in un'epoca fluida come quella presente, animata da personaggi insicuri e alla ricerca di un equilibrio emotivo che sembra impossibile.