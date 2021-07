Gossip Girl reboot, torneranno i vecchi protagonisti?

C'è attesa per le nuove puntate dello show che ha appassionato milioni di adolescenti. La nuova serie, che racconta le avventure dei giovani privilegiati di Manhattan, debutterà negli USA l'8 luglio Condividi:

I fan di “Gossip Girl” possono finalmente contare i giorni che mancano al debutto delle nuove puntate della serie che ha entusiasmato più di una generazione: i nuovi episodi del reboot andranno in onda su HBO Max a partire dall'8 luglio, come annunciato precedentemente.

A pochi giorni dalla messa in onda lo showrunner Joshua Safran - che già era stato scrittore e produttore esecutivo della serie originale andata in onda dal 2007 al 2012 - rivela qualche dettaglio in più sul cast, uno dei punti di maggiore interesse per i fan molto legati ai protagonisti storici dello show: c'è da aspettarsi l'apparizione di qualche volto noto ma non si tratterà per il momento di nessuno dei personaggi.

Gossip Girl, personaggi della serie originale

Sul punto Joshua Safran è stato chiaro: il reboot di "Gossip Girl" aprirà un nuovo capitolo sulla storia dei giovani rampolli di Manhattan. Non è esclusa la possibilità di un contatto con i big del cast della serie originale, ma al momento si tratta di una possibilità da esplorare. Nelle nuove puntate di "Gossip Girl", ha precisato Safran in una intervista con i media statunitensi, ci saranno delle brevi apparizioni di alcuni componenti del cast originale, ma si tratterà di personaggi non regolari. Da escludere, al momento, la possibilità di rivedere i beniamini che hanno infiammato le trame dello show degli anni Dieci, soprattutto per la ricchezza del nuovo cast che conta più del doppio dei membri del precedente (16 personaggi a fronte di 7). La produzione punta sulla quantità per costruire nuove ed intriganti trame: l'apparizione di "volti noti" potrebbe distogliere l'attenzione degli spettatori dai nuovi personaggi.