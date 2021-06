6/13

Andrés Velencoso Segura è un attore e modello spagnolo, famoso per campagne pubblicitarie molto celebri come Chanel Allure Homme e Louis Vuitton (quest’ultima con Jennifer Lopez, nel 2003). È anche noto per essere il compagno di Ursula Corbero, l’attrice che interpreta Tokyo ne la Casa di Carta. Credits immagine: Getty



Cobra – Unità Anticrisi, il cast della serie tv con Robert Carlyle. FOTO