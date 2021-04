Elite 4, annunciata la data di uscita

Dal debutto al grande successo, nel corso degli anni Elite ha acquisito sempre maggior popolarità fino a divenire un vero e proprio fenomeno mediatico. È il 2018 quando gli otto episodi della prima stagione sbarcano sul mercato, e la risposta del pubblico non si fa attendere. La serie racconta diverse tematiche attraverso le storie dei protagonisti, che cercano un posto nel mondo. Dopo dodici mesi circa è la volta della seconda stagione, a cui fa seguito la successiva, distribuita nel marzo 2020. Ora, però, l’attenzione è tutta per i nuovi episodi.

Elite, in arrivo anche la quinta stagione

Nel frattempo, Netflix si prepara alla stagione successiva, infatti nelle scorse settimane è arrivato l’annuncio del rinnovo della serie per una quinta stagione: “Fan di Elite, preparatevi per avere di più perché la serie è stata rinnovata per una quinta stagione! Prima che lo chiediate, no, la quarta stagione non ha ancora debuttato”.