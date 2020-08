Elite 4, riprese sospese: caso Covid sul set

Un membro del cast è risultato positivo al coronavirus. Non si conoscono i tempi per il ritorno sul set

I fan attendono con ansia la quarta stagione di “Elite”, le cui riprese sono attualmente in atto. La produzione per la realizzazione dei nuovi episodi sta subendo degli ovvi ritardi, data l’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma crew e cast sono al lavoro per lo show targato Netflix.