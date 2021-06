2/13 ©Kika Press

Sylvia Hoeks sarà Sigrid. Attrice e modella olandese classe 1983. Ha ottenuto i primi ruoli nel 2004, recitando come protagonista nella serie “È pericoloso” e l’anno seguente in “Gooische”. Di grande importanza la chance avuta da Giuseppe Tornatore nel 2013 con “La migliore offerta”. Ha in seguito recitato in film come “Blade Runner 2049” e “Millennium – Quello che non uccide”. Sul fronte TV ha trovato spazio nel cast di “See”.

