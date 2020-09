The Boys, reunion del Signore degli Anelli sul set. FOTO

Ci si avvicina al termine della seconda stagione di “ The Boys ”, la cui produzione ha provveduto al caricamento di un episodio a settimana, dopo i primi tre offerti in contemporanea al day one. Venerdì 2 ottobre i fan potranno gustare il settimo episodio, che introdurrà un nuovo personaggio. Si tratta del padre di Butcher , mai visto in precedenza. Karl Urban ha voluto annunciare la scelta attoriale per la parte attraverso il proprio profilo Instagram.

Un post condiviso da Karl Urban (@karlurban) in data: 29 Set 2020 alle ore 10:44 PDT

approfondimento

The Boys, in arrivo la serie spin-off al college

Si tratta di John Noble, che Urban ben conosce grazie al set condivido nella trilogia di Peter Jackson de “Il Signore degli Anelli”. Si tratta di una vera e propria reunion, che scatenerà di certo i fan della saga tratta dai romanzi di Tolkien. Ecco il messaggio di Butcher: “WTF! Mashup de ‘Il Signore degli Anelli’ e ‘Mashup’. John Noble, aka Denethor, è il padre di Butchers nel settimo episodio. Adoro lavorare con John. Il suo Sam Butcher è una brutale forza della natura”.

Un attore particolarmente amato e non solo per “Il Signore degli Anelli”. Basti pensare al suo celebre Walter Bishop nella serie fantascientifica “Fringe”, con Joshua Jackson e Anna Torv. Svariati i padri interpretati, come quello dello Sherlock Holmes della serie TV “Elementary”.

Nel settimo episodio gli equilibri cambieranno drasticamente. Starlight ha fatto una scelta, rimuovendo il proprio chip e aiutando concretamente Hughie, Butcher e il resto della squadra. Stormfront sa che è stata lei a rivelare le informazioni sul Compound V e Patriota annuncia al mondo che è una traditrice. L’eroina si ritrova prigioniera, con Hughie pronto a fare di tutto per salvarla. Patriota intanto torna a tormentare Becca, portando con sé Stormfront, annunciando di voler far visita a suo figlio più spesso. I due sembrano avere in mente un piano ben preciso.