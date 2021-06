Domina, le anticipazioni del finale della serie tv

Appuntamento su Sky Atlantic stasera, venerdì 4 giugno, ore 21.15, con il settimo e l'ottavo episodio della serie tv Sky Original sulla vita di Livia Drusilla, il gran finale Condividi:

Giunge a conclusione anche su Sky Atlantic la corsa di Domina, la serie Sky Original sulla vita di Livia Drusilla, la terza moglie di Cesare Augusto, l'Antica Roma come non è mai stata raccontata prima. L'appuntamento col gran finale (settimo e ottavo episodio) è per venerdì 4 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic: ecco alcune anticipazioni (qui la recensione completa, attenzione, ci sono spoiler ovunque!!).

Domina, le sinossi degli ultimi due episodi approfondimento Domina, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO EPISODIO 7: TRADIMENTO (MAGGIO, 22 a.C.) È passato quasi un anno da quando Marcello, il favorito di Augusto, è morto in circostanze oscure, e a Roma il potere imperiale inizia a manifestare le prime crepe. Non solo un ex governatore, Primo, viene processato per aver iniziato una guerra illegale ordinata da Gaio, ma Druso sta rivelando una vena spietata che fa preoccupare Livia per le prospettive del suo piano. Domina, Kasia Smutniak e Nadia Parkes sulla serie Sky Original e su Livia. VIDEO