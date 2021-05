Le due attrici parlano del loro personaggio, Livia Drusilla. L'appuntamento con la nuova serie Sky Original, che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto primo imperatore romano, sarà interamente disponibile venerdì 14 maggio su Sky e NOW Condividi:

Domina, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano, sarà interamente disponibile su Sky e NOW dal 14 maggio. A interpretare la protagonista, la domina per eccellenza, Livia Drusilla, troviamo la "nostra" Kasia Smutniak (che la interpreta da adulta) e la britannica Nadia Parkes (che la interpreta da adolescente). Ovviamente condividere un personaggio è sempre un'esperienza unica, a volte un po' strana, come si evince dal video in testa alla pagina. Ecco cos'hanno raccontato le due attrici in merito alla serie e al lavoro fatto per arrivare a vestire i panni della donna più influente dell'Antica Roma.

Domina: Livia Drusilla, un personaggio per due attrici approfondimento Domina, le foto della serie tv Sky Original con Kasia Smutniak Su una cosa Kasia Smutniak e Nadia Parkes sono assolutamente d'accordo: su quanto sia stato strano quando si sono incontrate per la prima volta! La somiglianza tra le due interpreti effettivamente c'è, e più che in quest'intervista doppia si nota specialmente nella serie, quando entrambe vestono i panni del loro personaggio. Ovviamente tra Smutniak e Parkes ci sono un po' di anni di differenza, diciassette per la precisione, ma se proviamo a ripensare alla Kasia ragazza - compito non difficile, visto che recita da due decenni - non possiamo non notare svariati punti di contatto. Smutniak (classe 1979), però, confessa che quando aveva l'età di Parkes (classe 1996) non aveva tutta quella energia, quella spigliatezza nel guardare negli occhi le altre persone. Fun fact: il padre di Kasia, quando andò sul set romano presso i Cinecittà Sudios e vide Nadia in costume, pronta a girare, rimase colpito dalla somiglianza tra la figlia e la collega. Come ben dice Parkes, dopo questo "seal of approval" (in italiano traducibile come marchio di qualità) non c'è stato bisogno di altro!

approfondimento Domina, il cast e i personaggi: Livia Drusilla. VIDEO Tornando a Livia Drusilla, entrambe sono rimaste affascinate dalla sua storia, per certi versi incredibile, eppure andò proprio così. Domina ovviamente qualche libertà artistica se la prende, come è giusto che sia, ma, come specificato dal creatore Simon Burke, la serie si fa domande sul come e sul perché di certi avvenimenti, non sul dove e sul quando, perché il dove e il quando sono dati di fatto. L'accuratezza storica, però, non si ritrova solo nella narrazione degli eventi, ma anche, soprattutto, nella ricostruzione degli ambienti dell'epoca - ricostruzione di cui si è occupato lo scenografo Luca Tranchino -, e poi nei costumi - a cura del Premio Oscar® Gabriella Pescucci.

Domina: Livia Drusilla, una protagonista difficile ma affascinante approfondimento Domina, in arrivo su Sky e NOW la serie tv con Kasia Smutniak Come ben dice Nadia Parkes, Livia è "un tipo di donna che non si vede spesso sullo schermo. Non hai paura di amarla e allo stesso tempo odiarla, e questo è importantissimo, perché non possiamo continuare a raccontare donne perfette dicendo che sono storie di emancipaizone. Devono essere personaggi vulnerabili, forti, terribili: ci sono momenti in cui non sai se disprezzarla, altri in cui la adori, ed è in questo continuo cambiamento che sta la sua forza, ed è molto importante ora." Smutniak è d'accordo: c'è un forte bisogno di storie del genere in questo momento. Entrambe, comunque, concordano su quanto Livia sia badass, cioè una dura, e come dar loro torto!