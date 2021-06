Summertime, la serie è stata rinnovata per una terza stagione

I beniamini della costa adriatica sono pronti a tornare per una terza stagione nel corso del 2022, visibile su Netflix e su Sky Q e NOW

Buone notizie per i fan di “ Summertime ”, Netflix ha confermato il rinnovo dello show per una terza stagione. Nuovo capitolo in vista, che continuerà a raccontare la vita dei protagonisti delle romantiche e avventurose vacanze a Cesenatico.

Il successo di Summertime

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

Ancora una volta la riviera romagnola torna sul piccolo schermo confermandosi uno scenario magico per il racconto nostalgico della giovinezza dove tutto è possibile e le estati sono romantiche e leggere. “Summertime 2” ha anche il merito di offrire grande visibilità a una delle regioni più caratteristiche d'Italia, luogo di elezione per le ferie estive per diverse generazioni. Un elemento non di secondaria importanza, considerando il lento rilancio del settore turistico.

Tra i pregi della serie vi è una colonna sonora fatta di brani spensierati che rimandano ai giorni indimenticabili dell'adolescenza e all'atmosfera dell'estate. Tra gli artisti che hanno firmato la soundtrack della seconda stagione, il duo Coma_Cose, noto al grande pubblico dopo la partecipazione all'ultima edizione di Sanremo, e Ariete, cantautrice di Anzio che con il brano “L'ultima notte” scritto per la serie sta contribuendo al successo dello show.