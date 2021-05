Summertime 2, il trailer della serie tv

Netflix rilascia il trailer della seconda stagione di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios –, che debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Si conferma quindi l'originale stile musicale di Summertime, che mescola indimenticabili successi come “Il cielo in una stanza”, “Amore disperato” e “Il cielo è sempre più blu” con alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale italiano contemporaneo. Oltre ad Ariete, presente con tre brani tra cui il suo inedito “L’ultima notte”, gli 8 episodi che compongono la seconda stagione scorrono sulle note di Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri ancora

Fra i protagonisti di Summertime, l'attrice e cantautrice Thony torna nella duplice veste di protagonista, nel ruolo di Isabella (la mamma di Summer e Blue), e di musicista: dopo il brano “The Living I Know” composto per la prima stagione, quest'anno è la volta di nuove canzoni inedite e originali come “Trouble me too” e “We'll be fine”.

La trama di Summertime 2

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L'estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l'esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l'estasi di un sentimento che dall'essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un'emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.