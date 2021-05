Intergalactic, stasera al via su Sky e NOW la nuova serie Sky Original

Arriva su Sky Atlantic 'Intergalactic', un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge. Non perdere i primi due episodi, in onda stasera, lunedì 31 maggio, alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW) Condividi:

Debutta oggi, 31 maggio, su Sky e NOW INTERGALACTIC, la prima serie sci-fi targata Sky Original. Scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner, Intergalactic è un adrenalico viaggio tutto al femminile in otto episodi altamente spettacolari ambientati in un inquietante futuro in cui del pianeta Terra, devastato dai cambiamenti climatici, è rimasta solo New London, una nuova città costruita su ciò che è rimasto della vecchia metropoli ormai abbandonata. La serie debutterà alle 21.15 su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW (anche on demand).

Intergalactic, le anticipazioni dei primi due episodi EPISODIO 1 Commonworld, 2143. Ash Harper, una giovane recluta delle forze di polizia di New London, cattura una ricercata intenta a rubare New Aurum, una preziosissima e scarsissima sostanza che permette di compiere i viaggi intergalattici. Dopo aver ricevuto i complimenti da parte del suo capo viene però inaspettatamente arrestata: in base alle registrazioni delle telecamere di sicurezza, sembra che si sia impossessata illegalmente della refurtiva confiscata, un gesto da traditrice della patria. Un gesto che la farà finire in una remota colonia penale spaziale in attesa di processo. Sua madre – Rebecca Harper, moglie del defunto eroe Yann Harper e arci maresciallo a capo della difesa del Commonworld – ovviamente crede alla sua innocenza, ma intanto Ash viene spedita sulla nave spaziale Hemlock. Oltre a lei, a bordo c'è anche l'hacker Verona Flores, la ladra di cui sopra, che non vede l'ora di fargliela pagare cara... Se possibile, la situazione peggiora ulteriormente quando la criminale Tula Quik, aiutata da sua figlia Genevieve e dall'umana potenziata Candy Skov-King, uccide l'equipaggio e si impossessa del vascello. Il suo obiettivo? Raggiungere Arcadia, la terra della libertà, che si trova chissà dove. Sulla Hemlock c'è però anche un'altra detenuta degna di nota: la Dr.ssa Emma Grieves, una pericolosa terrorista in fuga...

EPISODIO 2 Dopo un atterraggio d'emergenza sul pianeta Paurosa, Tula, Genevieve e Candy si dirigono presso la città mineraria di Solander per portare a termine alcuni affari. Intanto Verona manda la guardia carceraria Drew a scavare una fossa bella grande per i compagni d'equipaggio uccisi solo qualche ora prima, e poi prova a fare un corso accellerato (e assolutamente fai da te) per imparare a guidare la Hemlock, così finalmente potrà sbarazzarsi di quella rompiscatole di Ash. Solo che nel frattempo Ash è scappata e sta cercando di mettersi in contatto con New London. Fortunatamente, dopo un assurdo incontro col pirata spaziale Echo Nantu-Rose, ci riesce...e riceve un ordine piuttosto particolare dal leader del Commonworld in persona, il Dr. Lee... Mentre Tula prova a recuperare le coordinate di Arcadia, Emma Grieves invia un messaggio a qualcuno.