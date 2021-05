Intergalactic, i personaggi: Echo, Drew, e il Dr. Lee

Andiamo a conoscere il pirata spaziale Echo, la guardia carceraria Drew, e il leader del Commonworld, il Dr. Lee, i personaggi maschili del cast principale di 'Intergalactic', al debutto su Sky Atlantic lunedì 31 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW) Condividi:

Su Sky è in arrivo una nuova serie Sky Original che ci terrà incollati allo schermo, Intergalactic, un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge. L'appuntamento è per il 31 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più sui personaggi maschili, cioè il pirata spaziale Echo Nantu-Rose, la guardia carceraria Drew Bunchanon, e il Dr. Benedict Lee, il leader del Commonworld.

Intergalactic, Oliver Coopersmith è Echo approfondimento Intergalactic, la trama della serie tv in arrivo su Sky e NOW L'attore britannico Oliver Coopersmith - già visto proprio su Sky Atlantic nella prima stagione di Tin Star - veste i panni di Echo Nantu-Rose, un pirata spaziale con cui Ash entra in contatto nel secondo episodio e che, zitto zitto, si intrufola sulla Hemlock ed entra a far parte dell'eterogeneo gruppetto di fuggitivi guidati dalla criminale Tula Quik e dalla cyber hacker Verona Flores. Anche lui, infatti, è intenzionato a raggiungere Arcadia, la terra promessa...ma ci si può veramente fidare di ciò che esce dalla sua bocca? Ciò che è certo è che Echo, affascinante e dalla battuta pronta (oltre che dalla vista potenziata), sembra provare un certo interesse per la giovane Harper: i suoi sentimenti saranno ricambiati?

Intergalactic, Thomas Turgoose è Drew approfondimento Intergalactic, il cast della nuova serie tv Sky Original. FOTO Thomas Turgoose - già visto in This is England '86, '88 e '90 e in Kingsman: Il cerchio d'oro - è Drew Bunchanon, l'unica guardia carceria della Hemlock rimasta in vita. Viene risparmiato da Tula per un motivo ben preciso: il resto dell'equipaggio è morto (ucciso dalle detenute ribelli, of course) e serve qualcuno che sia in grado quantomeno di far muovere la nave spaziale prima che arrivino gli agenti del Commonworld. Ma Drew non è un pilota...e si vede! Il suo unico obiettivo: non farsi ammazzare! (qui la trama di Intergalactic, per capire meglio di cosa parla la serie)

Intergalactic, Craig Parkinson è il Dr. Lee approfondimento Intergalactic, dove vedere la nuova serie tv in arrivo su Sky Craig Parker - già noto per aver parte a numerosi progetti televisivi, tra cui Whitechapel, The English Game, Temple e Misfits - è il Dr. Benedict Lee, il leader del Commonworld, nonché uno scienziato di grande fama esperto in apicoltura. Quando viene a sapere che sulla Hemlock è presente anche la Dr.ssa Emma Grieves, ordina a Ash - che nel frattempo è stata scagionata - di catturarla e riportarla immediatamente indietro. Ma come mai tanta fretta? Il motivo è presto detto: la Dr.ssa Grieves, che è stata condannata per terrorismo, è a conoscenza di alcune informazioni a dir poco preziose su dove si trovano alcune riserve di New Aurum, la sostanza necessaria per i viaggi intergalattici, preziosissima e assai scarsa. Fino a dove sarà disposto a spingersi il Dr. Lee pur di mettere le mani su quel tesoro?