Intergalactic, la trama della serie tv in arrivo su Sky e NOW

Su Sky e NOW è in arrivo una nuova serie Sky Original che ci terrà incollati allo schermo, 'Intergalactic', un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge. L'appuntamento è per il 31 maggio

Intergalactic, la trama della serie Sky Original

New London, Commonworld (pianeta Terra), circa 150 anni dal nostro presente. Dopo aver risposto alla richiesta di aiuto di un collega, la giovane e brillante poliziotta e pilota Ash Harper cattura una pericolosa criminale, l'hacker Verona Flores, colpevole di aver rubato una certa quantità di New Aurum, una sostanza preziosissima e piuttosto scarsa. Meglio, LA sostanza per eccellenza, visto che è il carburante necessario per i viaggi intergalattici. Tornata alla base, il suo superiore, Wendell, si complimenta con lei, e lei, giustamente, la sera va a festeggiare fuori con dei compagni di squadra. A serata inoltrata, però, succede qualcosa di assolutamente inaspettato: delle guardie armate le si avvicinano e la portano via.

L'accusa è gravissima: secondo i filmati delle telecamere a circuito chiuso posizionate nella stanza in cui vengono conservate prove e refurtive, sembrerebbe proprio che Ash si sia appropriata del New Aurum confiscato a Verona, cosa che la renderebbe non solo una ladra, ma addirittura una traditrice della patria. Sua madre - Rebecca Harper, l'ufficiale a capo della sicurezza galattica del Commonworld - non riesce a crederci, e in effetti fa bene: qualcuno ha provato, con successo peraltro, a incastrare sua figlia...ma per quale motivo?

Ad ogni modo, la verità viene a galla troppo tardi: Ash, infatti, è già stata spedita sulla nave spaziale Hemlock, che la porterà nel luogo in cui sconterà il periodo di detenzione in attesa del processo, una remota colonia carceraria dispersa chissà dove. Un "soggiorno" che sicuramente sarà doppiamente spiacevole, perché un'ex poliziotta in mezzo a orde di detenute...beh, non è difficile immaginare che fine possa fare... E poi c'è la ciliegina sulla torta (andata a male): a bordo c'è anche Verona, che sicuramente non vedrà l'ora di fargliela pagare.