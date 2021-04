Intergalactic, dove vedere la nuova serie tv in arrivo su Sky

Sta per arrivare un nuovo titolo Sky Original che ci terrà incollati allo schermo, 'Intergalactic', un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge Condividi:

Nel Regno Unito debutterà domani, 30 aprile, mentre in Italia arriverà un mese dopo, il 31 maggio: stiamo parlando di Intergalactic, la nuova serie sci-fi Sky Original che segue le (dis)avventure di un gruppo di agguerrite fuggitive - intergalattiche, per l'appunto - alla ricerca della libertà e di un futuro migliore, un viaggio in 8 episodi ai confini dell'universo che ci terrà incollati allo schermo.

Intergalactic, di cosa parla la nuova serie Sky Original In un futuro distopico dove i confini tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre più sfumati, Intergalactic (scritta da Julie Gearey, che è anche showrunner della serie) racconta la storia della coraggiosa Ash Harper (Savannah Steyn), una giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento. Il suo destino è scritto: sarà esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l'esilio, però, le "compagne di reclusione" di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave spaziale che le sta portando alla prigione alla quale sono destinate. Dopo aver tolto di mezzo l'equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è pronta a raggiungere il mondo libero - Arcadia - con la sua banda, e niente la fermerà. Ash, che è l'unica che può portarle fin lì perché è l'unica in grado di pilotare l'astronave, sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto. Impossibile però non farsi una domanda: e se le sue "colleghe" fossero dalla parte sbagliata della legge ma dalla parte giusta della Storia? Nel cast anche Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a ​​Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.