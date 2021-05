Intergalactic, i personaggi: Verona Flores e la Dt.ssa Emma Grieves

Nel cast principale di 'Intergalactic' - al debutto su Sky Atlantic lunedì 31 maggio alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW - ci sono anche Imogen Daines e Natasha O'Keeffe, che interpretano rispettivamente l'hacker Verona Flores e la misteriosa Dr.ssa Emma Grieves Condividi:

Su Sky è in arrivo una nuova serie Sky Original che ci terrà incollati allo schermo, Intergalactic, un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge. L'appuntamento è per il 31 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più sull'hacker Verona Flores e sulla Dr.ssa Emma Grieves, due detenute in viaggio sulla nave spaziale Hemlock insieme a Ash Harper, la protagonista, alle gengster Tula Quik e sua figlia Genevieve, e all'umana potenziata Candy.

Intergalactic, Imogen Daines è Verona Flores approfondimento Intergalactic, dove vedere la nuova serie tv in arrivo su Sky Imogen Daines - già vista in The Witcher e Black Mirror - nella serie veste i panni di Verona Flores, la cyber hacker che viene catturata proprio nel primo episodio da Ash Harper (qui la trama di Intergalactic, per capire meglio di cosa parla la serie). In realtà, Verona è d'accordo con Tula Quik: anche lei, infatti, ha una parte nel piano che, in teoria, dovrebbe portarle fino ad Arcadia, la terra promessa, lontano dalle ingiuste imposizioni del Commonworld. Verona, ovviamente, non ha particolare simpatia per i poliziotti in generale e nello specifico per la poliziotta che l'ha arrestata, ma col passare del tempo si renderà conto, con sua grande sorpresa peraltro, che in realtà Ash non le sta proprio così antipatica, anzi...