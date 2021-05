Intergalactic, i personaggi: Tula Quik e Genevieve

Sharon Duncan-Brewster e Diany Samba-Bandza sono le criminali intergalattiche Tula e Genevieve Quik in 'Intergalactic', la nuova serie Sky Original in arrivo su Sky Atlantic lunedì 31 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW) Condividi:

Su Sky è in arrivo una nuova serie Sky Original che ci terrà incollati allo schermo, Intergalactic, un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge. L'appuntamento è per il 31 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su Tula Quik e sua figlia Genevieve, due criminali intergalattiche determinate, pronte all'azione, e alla ricerca di Arcadia, una "terra promessa" nascosta in qualche remoto angolo dell'universo.

Intergalactic, Sharon Duncan-Brewster è Tula Quik approfondimento Intergalactic, dove vedere la nuova serie tv in arrivo su Sky L'attrice britannica Sharon Duncan-Brewster (nata a Londra l'8 febbraio del 1976) interpreta la pericolosa criminale Tula Quik, una delle detenute che si trovano sulla nave spaziale Hemlock all'inizio della serie (qui la trama di Intergalactic, per capire meglio di cosa parla la serie). Tula, una vera e propria gangster, ha un unico obiettivo: raggiungere Arcadia, l'unico luogo dove finalmente potrà assaporare la libertà, lontano dalla legge del Commonworld e dalle imposizioni. Per portare a termine il suo piano è disposta a tutto, anche a usare sua figlia Genevieve trasformandola in una vera e propria macchina da guerra. Sharon Duncan-Brewster ha all'attivo numerose partecipazioni cinematografiche e televisive, tra cui: Imagine Me & You, Rogue One, Dune, Bad Girls, EastEnders, Top Boy, Doctor Who, Cucumber, Sex Education, Years and Years.

Intergalactic, Diany Samba-Bandza è Genevieve Quik approfondimento Intergalactic, la trama della serie tv in arrivo su Sky e NOW Nei panni - e soprattutto nei rasta! - di Genevieve, la figlia di Tula, troviamo Diany Samba-Bandza, al suo debutto in televisione. Genevieve è stata cresciuta per essere una "killing machine," una letale macchina da guerra, e in un modo ben preciso: nel suo corpo, infatti, sono stati fatti degli impianti robotici di armi illegali. All'apparenza senza emozioni, quasi un robot lei stessa, la giovane Quik durante il viaggio alla ricerca di Arcadia scoprirà il suo lato umano, con tutti i pro e i contro del caso.

Intergalactic, Elenanor Tomlinson è Candy Skov-King approfondimento Intergalactic, il cast: le foto più belle di Eleanor Tomlinson Oltre a Genevieve, nella "gang" di Tula troviamo anche il personaggio di Eleanor Tomlinson, l'umana potenziata Candy, una truffatrice dalla lingua biforcuta - letteralmente! - e con una forte dipendenza dalla droga. Candy è nata sul pianeta Skov, in un luogo remoto della galassia, ma poi per qualche motivo è finita a New London, e lì è successo quel che si può facilmente immaginare. Essendo in debito con Quik Senior, è praticamente costretta a seguirla nella sua fuga verso Arcadia, ma anche lei durante questo viaggio scoprirà nuove cose su di sé, e ne uscirà profondamente cambiata.