Intergalactic, i personaggi: Savannah Steyn è Ash Harper

La giovane attrice britannica Savannah Steyn è Ash Harper, la protagonista di 'Intergalactic', la nuova serie Sky Original in arrivo su Sky Atlantic lunedì 31 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)

Su Sky è in arrivo una nuova serie Sky Original che ci terrà incollati allo schermo, Intergalactic, un'emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, un viaggio fino ai confini dell’universo e della Legge. L'appuntamento è per il 31 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su Ash Harper, la protagonista, una giovane poliziotta che viene incastrata e che per questo motivo si ritrova per errore sulla nave spaziale Hemlock, in viaggio insieme a un gruppetto di pericolose detenute.

Intergalactic, Savannah Steyn è Ash Harper

L'attrice britannica Savannah Steyn - già vista in Crawl - Intrappolati, Wannabe, The Tunnel - nella serie veste i panni di Ash Harper, la protagonista. Ash è la giovane poliziotta e pilota che nel primo episodio cattura l'hacker Verona Flores - colpevole di aver rubato una certa quantità di New Aurum, una sostanza preziosissima e piuttosto scarsa - e che, a un certo punto, si ritrova incarcerata per lo stesso motivo. Incriminata come traditrice della patria, viene fatta imbarcare sulla nave spaziale Hemlock, che la porterà in una remota colonia carceraria. Ovviamente si tratta di un errore, ma intanto per sopravvivere è costretta a fare buon viso a cattiva sorte e a "collaborare" (più o meno) con le detenute che hanno preso il controllo della Hemlock, cioè Tula e Genevieve Quik, Candy Skov-King, e Verona Flores, a cui non sta decisamente simpatica! E poi c'è la misteriosa Dr.ssa Grieves, in possesso di informazioni che potrebbero sconvolgere ogni cosa (qui la trama di Intergalactic, per capire meglio di cosa parla la serie).

La partenza, insomma, non è delle migliori, ma giorno dopo giorno Ash si renderà conto che le sue compagne di (dis)avventure forse potrebbero avere ragione e, paradossalmente, che potrebbero essere dalla parte sbagliata della Legge ma dalla parte giusta della Storia. E se tutto ciò che il Commonworld le ha fatto credere finora non fosse altro che un mucchio di bugie? Per cosa è morto veramente suo padre, l'acclamato eroe Yann Harper? Ash può veramente fidarsi di sua madre?