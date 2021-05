2/17 ©HBO

Barry 2, episodio 8 (finale di stagione): A causa di Fuches, che tenta di incastrarlo per farla pagare a Barry, le cose per Gene non si mettono bene. Finalmente sul palco di un teatro importante (e pieno di spettatori), Sally va in crisi. Hank e i suoi uomini si scontrano con i birmani e i sudamericani, ma forse c'è ancora la possibilità di sistemare le cose con Cristobal...o forse no? Barry non ha scelta: è arrivato il momento di far fuori Fuches. Gene ha un'improvvisa rivelazione e ricorda qualcosa di sconvolgente.

