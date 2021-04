Barry, il cast: Bill Hader è il protagonista, il sicario-attore Barry

Su Sky Atlantic è in onda 'Barry', la dark comedy targata HBO con protagonista Bill Hader. L'appuntamento è ogni lunedì alle 23.15, subito dopo 'The Nevers' (anche on demand e in streaming su NOW) Condividi:

Barry, Bill Hader è il protagonista della dark comedy di HBO In Italia è pressoché sconosciuto al grande pubblico, ma negli USA Hader non è proprio l’ultimo arrivato, specialmente quando si tratta di comedy. Il comico, imitatore, attore, doppiatore, sceneggiatore, regista e produttore televisivo statunitense (nato a Tulsa il 7 giugno 1978), infatti, ha fatto parte del cast del Saturday Night Live per svariate stagioni (dal 2005 al 2013), e ha partecipato a numerosi film e serie tv, tra cui Una notte al museo 2, Trainwreck (Un disastro di ragazza), IT – Capitolo due, The Mindy Project, The Office, Brooklin Nine-Nine, giusto per fare alcuni titoli.

approfondimento Barry, 5 motivi per cui vedere la serie tv con Bill Hader In Barry, Bill Hader – assoluto protagonista e mattatore, sia in veste di interprete, sia in veste di ideatore insieme a Alec Berg – è il cosiddetto titular charachter, Barry Berkman, un ex marine del Midwest che si è “reinventato” assassino a pagamento (neanche così caro, a dire il vero!) e che un giorno, mentre sta seguendo il suo prossimo target a Los Angeles, scopre di essersi innamorato della recitazione. Da quel momento, Barry ce la mette tutta per inseguire il suo sogno, ma non sarà facile destreggiarsi tra le sue due vite, aspirante attore “di giorno” e sicario “di notte.” Per questo ruolo Hader ha vinto ben due Emmy, uno del 2018 e uno nel 2019.