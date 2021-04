Su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) è in arrivo 'The Nevers', la nuova serie tv creata da Joss Whedon per HBO: ecco 10 ragioni per cui dovete assolutamente vederla. L'appuntamento è per lunedì 12 aprile alle 3 del mattino con il primo episodio in versione originale sottotitolata, poi in replica la sera, mentre gli episodi doppiati in italiano arriveranno una settimana dopo, il 19 aprile alle 21.15