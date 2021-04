The Nevers, dove e quando vedere la serie tv su Sky e in streaming

L’appuntamento è per la notte fra l'11 e il 12 aprile alle 03.00, quando il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic in versione originale con sottotitoli; poi in prima serata, lunedì 12 aprile, alle 21.15. Dalla settimana successiva, cioè dal 19 aprile, partirà invece la messa in onda in italiano, su Sky Atlantic in prima serata alle 21.15, mentre le repliche degli episodi sottotitolati andranno in onda a seguire, alle 22.15. Ovviamente The Nevers sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.