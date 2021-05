Su Sky Atlantic è in onda 'Enlightened - La nuova me', la serie tv del 2011 targata HBO con una fenomenale Laura Dern. Non perdere la seconda parte della prima stagione (episodi 6, 7, 8, 9 e 10, il finale), in onda mercoledì 19 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)