Dopo averla apprezzata in 'Big Little Lies' e in 'Twin Peaks - La serie evento', Laura Dern torna su Sky Atlantic con l'illuminante 'Enlightened - La nuova me', la serie targata HBO del 2011 che ha segnato ufficialmente il suo ritorno da indiscussa protagonista in tv. L'appuntamento è per mercoledì 12 maggio alle 21.15 (anche on demand e in streaming su NOW)