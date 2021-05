Enlightened, su Sky e NOW arriva la serie tv del 2011 con Laura Dern

Su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, arriva 'Enlightened - La nuova me', la serie tv del 2011 con protagonista una fantastica Laura Dern nei panni di una donna alla ricerca dell'illuminazione personale e professionale, una mission all'apparenza abbastanza impossibile! L'appuntamento è per mercoledì 12 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)

Recentemente l'abbiamo apprezzata nelle due stagioni di Big Little Lies e in Twin Peaks - La serie evento, e adesso, finalmente, avremo la possibilità di vederla in Enlightened - La nuova me, la serie tv targata HBO del 2011 (creata e scritta da Mike White) che ha segnato il suo ritorno in televisione da protagonista e che ha aperto una nuova e decisamente proficua era della sua ricchissima carriera: stiamo ovviamente parlando di Laura Dern , che da mercoledì 12 maggio sarà nuovamente su Sky Atlantic, questa volta nei panni di Amy Jellicoe, una donna alla ricerca dell'illuminazione personale e professionale, una mission all'apparenza abbastanza impossibile anche nella soleggiata e ridente California.

Enlightened, di cosa parla la serie tv con Laura Dern

Enlightened è la storia della quarantenne Amy Jellicoe, una responsabile acquisti di successo per una grossa multinazionale, la Abaddonn Industries, che a un certo punto della sua vita - dopo un divorzio sofferto e dopo una serie di altri non proprio piacevoli eventi - raggiunge il limite e, per usare un termine colloquiale ma che rende bene l'idea, sbrocca in ufficio dopo aver scoperto di essere stata demansionata dal suo superiore, Damon, col quale ha avuto una liason. Mollata ogni cosa in sospeso - anche Krista, la sua assistente personale - Amy, che ormai è arrivata in fondo a una spirale di autodistruzione, se ne va due mesi alle Hawaii per un ritiro spirituale post esurimento nervoso, un illuminante rehab per l'anima che dovrebbe aiutarla a rimettersi in sesto, a gestire la rabbia e la frustrazione, e ad affrontare la vita con un nuovo approccio improntato alla positività e alla serenità. Va tutto alla grande...fino a quando non arriva il momento di rientrare in California.

Illuminata a dovere, la nostra, carichissima come mai prima d'ora, va a stare dalla madre, Helen, ma, ci tiene a precisarlo, solo fino a quando non avrà riavuto indietro il suo lavoro e potrà permettersi un appartamento in affitto. Si tratta solo di una soluzione temporanea, ma la sua fin troppo realistica e pungente genitrice - con cui Amy non riesce proprio a comunicare, tra loro c'è un muro insormontabile - sa bene che non sarà così, dunque bisognerà abituarsi a questa convivenza forzata e non propriamente desiderata.

Amy torna alla Abaddon piena di idee sulla sostenibilità e su quanto sia fondamentale fare del bene per la comunità - è importante essere un agente attivo del cambiamento, come le hanno insegnato -, ma in tutta risposta scopre che la sua posizione (e il suo ufficio) sono stati dati a Krista, che nel frattempo è stata promossa, e che per lei c'è solo un noiosissimo lavoro come data entry in un ufficio del seminterrato senza finestre e pieno di personaggi alquanto bizzarri, per usare un eufemismo. Non va meglio sul fronte privato, e non solo per la non facile convivenza con sua madre, ma anche per le difficoltà che incontra quando prova a riallacciare i rapporti con Levi, il suo ex marito, dipendente da una discreta quantità di sostanze stupefacenti e in lotta contro i suoi demoni interiori. Basteranno la meditazione e i manuali di self help per evitare un'altra crisi? O forse ci sarà bisogno di qualcosa di più forte, di una vera e propria terapia d'urto?