Barry 2, episodio 3: Sally ha deciso: porterà sul palco la storia della notte in cui, finalmente, ha lasciato il suo ex marito violento, Sam. Peccato che le cose siano andate in maniera un po’ diversa da come lei le ricorda… Dopo il fallito omicidio di Esther, Hank prova a far fuori Barry, ma alla fine, invece, si ritrova a ingaggiarlo per trasformare la sua banda di perdenti in un vero e proprio esercito. Affare fatto?

