Loki, anticipata la serie con Tom Hiddleston: la nuova data d'uscita

Tom Hiddleston ha dato l'annuncio con un divertente video sui social Marvel. La serie sarà visibile anche su Sky Q e NOW

“Loki” cambia data. È ufficiale. La nuova serie TV Marvel, parte integrante della Fase 4 del MCU, non andrà più in onda l’11 giugno 2021, bensì il 9 giugno. Un cambio di appena due giorni, che avrà però un peso su tutta la programmazione. Ogni nuovo episodio della serie, infatti, sarà caricato di mercoledì e non più di venerdì, come precedentemente previsto.

Si potrebbe dire che Loki ne abbia combinata una delle sue. A dare l'annuncio è stato proprio Tom Hiddleston, interprete del celebre personaggio. L'attore britannico ha ironicamente interrotto un montaggio cinematografico Marvel sui social della compagnia. Ha spiegato come Loki venga spesso lasciato in disparte in queste circostante, nonostante il suo eroismo sia innegabile: "Mercoledì è il nuovo venerdì".

Loki, cosa sappiamo

Si avvicina sempre più la messa in onda di "Loki", intrigante serie TV incentrata sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston. L'attore sarà affiancato da Owen Wilson, tra gli altri, in questa nuova avventura attraverso le pieghe del tempo. Al termine di "Avengers: Endgame" non si è ottenuta risposta a tutte le domande. Una di queste, tra le più importanti, riguardava proprio il fato di Loki. Cosa sarà accaduto al fratellastro di Thor dopo la sua sparizione grazie al potere del Tesseract? In "Infinity War" Thanos lo aveva ucciso ma il ritorno al passato da parte degli Avengers ha cambiato le carte in tavola. A causa di un incidente imprevisto, la divinità degli inganni era riuscita a darsi alla fuga dopo la sua cattura al termine del primo grande scontro con i protettori della Terra.