The Nevers, le anticipazioni del terzo episodio. FOTO

Su Sky Atlantic è in onda 'The Nevers', la nuova serie di casa HBO creata da Joss Whedon, un salto nella Londra di fine Ottocento in compagnia dei "touched", persone, in prevalenza donne e ragazze, che da un momento all'altro si sono trovate con poteri sovrannaturali. L'appuntamento con gli episodi in versione originale sottotitolata è ogni lunedì alle 3 del mattino, poi in replica la sera alle 22.15, dopo gli episodi in versione doppiata, in onda alle 21.15