The Nevers, la recensione del secondo episodio della serie tv

Ecco cos'è successo nel secondo episodio di 'The Nevers', la nuova serie tv di HBO creata da Joss Whedon

The Nevers, cos'è successo nel secondo episodio Il secondo episodio di The Nevers si apre su due amiche e colleghe di origini italiane, due commesse di un grande magazzino. Una, Elisabetta Cassini, è una touched, e ha il potere di far lievitare gli oggetti toccandoli. Questa sua abilità sovrannaturale, tenuta ben celata fino a quel momento, si rivela per puro caso, a causa di un buco in un guanto. Dopo quanto accaduto all’opera, l’opinione pubblica è ancora meno bendisposta verso i Toccati, e la giovane è costretta a darsi alla fuga. Viene avvicinata dall’amica, che però, scopriamo, l’ha tradita, “vendendola” alla polizia. Preoccupata per la sua incolumità, Miss Cassini decide di chiedere aiuto in un posto ben preciso, un posto indicato in un volantino su cui campeggia il volto di Amalia, un porto sicuro per quelle come lei. Viene accolta da una signora dai metodi rustici e sbrigativi, ma è tutta una copertura: di lì a poco, infatti, si ritrova legata a un lettino medico, col Dr. Hague – un dottore convinto che i touched siano stati toccati da qualche parte nel cervello da dio o da qualche entità – intenzionato a scoprire l’origine dei misteriosi poteri delle donne e delle ragazze che sono state toccate da qualcosa nel 1896.

