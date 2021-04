The Nevers: look e vestiti dei personaggi della serie tv. FOTO

I costumi di The Nevers, la nuova serie HBO ambientata nella Londra di fine ottocento - in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata il lunedì alle 3 del mattino (poi in replica la sera), e in italiano dal 19 aprile alle 21.15 - sono opere della costumista e designer Michele Clapton, veterana di The Crown e Game of Thrones. Le sue creazioni, che ricordano molto le passerelle di big come Chanel e Miu Miu, sono un mix vincente di colori e tessuti