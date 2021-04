The Witcher 2, ecco quando uscirà la seconda stagione

Qualche buona notizia è giunta in merito, anche se una data precisa non vi è ancora. Si è sbilanciato in merito Ted Sarandos , Co-CEO e Chief Content Officer di Netflix. Una fonte a dir poco importante, dunque, che ha iniziato a parlare del calendario del 2021, che riserverà molte sorprese gradite per gli iscritti.

È stata annunciata la fine delle riprese della seconda stagione di “ The Witcher ” ma nessuna informazione ufficiale è giunta in merito alla possibile data d’uscita dello show con Henry Cavill . I fan attendono con grande ansia un comunicato da parte di Netflix, così da poter iniziare il conto alla rovescia.

Tre serie in arrivo nel 2021

Le sue parole sono tratte da un filmato dedicato agli investitori. Il tema cruciale è stato l’analisi del primo quadrimestre finanziario del colosso dello streaming, in calo rispetto alle aspettative. Per questo si è voluto dare uno sguardo al prossimo futuro, con titoli in grado di attirare pubblico: “Molti dei progetti che speravamo di poter far uscire in questa prima parte dell’anno, sono stati necessariamente spostati in avanti a causa dei ritardi in fase di post-produzione e del Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ritroveremo una certa stabilità nella seconda parte del 2021. Accadrà di certo nel Q4 (ultimo quadrimestre dell’anno). Ritorneranno le stagioni di alcune delle serie più popolari, da ‘The WItcher’ a ‘You’, fino a ‘Cobra Kai’”.

I fan di Geralt di Rivia non dovranno attendere, dunque, fino al 2022 per poter apprezzare le sue nuove avventure. Ritornati dalle vacanze, potrà iniziare ufficialmente il conto alla rovescia. Importanti anche gli annunci relativi alla nuova stagione di “You” e “Cobra Kai”. Il 2021 non deluderà le attese. Tutto ciò che occorre è soltanto un po’ di pazienza. Un equilibrio fragile, quello del mondo dello streaming, che vede attualmente Disney in vantaggio grazie a “WandaVision”, “The Falcon and The Winter Soldier”, “Loki” e altri progetti in arrivo. La seconda parte dell’anno, invece, vedrà i due colossi lottare ad armi pari, a quanto pare.

The Witcher 2, la trama

La serie “The Witcher” si basa sull’omonima saga letteraria. Questa propone la storia di una famiglia e del suo destino. Le vie di tre individui si intrecciano, generando incredibili avventure. Il tutto nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi e mostri si ritrovano a convivere. I piani delle tre realtà si intersecano, il che dà vita a una battaglia per la sopravvivenza senza esclusione di colpi. In questo scenario non è facile distinguere il bene dal male.

Nella seconda stagione vedremo Geralt prendere con sé Ciri a Kaer Morhen, dove lui è cresciuto e si è allenato. Lo stesso intende fare con lei, tenendola al sicuro dal mondo esterno. Dentro la giovane si cela un potere enorme, il che la rende un bersaglio. Il witcher è convinto che Yennefer sia morta durante la battaglia di Colle Sodden e inizia a comportarsi come un padre per Ciri.