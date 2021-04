The Witcher, Henry Cavill: regalo al cast per la fine riprese: FOTO

Proprio l’attore protagonista, interprete di Geralt di Rivia, ha deciso di celebrare l’addio al set in maniera speciale. Ha fatto omaggio al cast di un dono speciale. Si tratta della riproduzione del logo dello show targato Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW .

Geralt è certo del fatto che Yennefer sia morta durante la battaglia di Colle Sodden. Decide, dunque, di prendere con sé Ciri e condurla nel luogo più sicuro che conosce. La giovane si ritrova nella casa d’infanzia del witcher, Kaer Morhen. È qui che Geralt inizierà ad addestrarla, tentando di darle i mezzi necessari per difendersi in questo mondo crudele e, al tempo stesso, allenarla per controllare l’immane potere che si cela dentro di lei.

Ciri è un obiettivo in questo mondo nefasto, che vede convogliare nella stessa realtà demoni, elfi e umani. Al di fuori delle mura di Kaer Morhen si combatte una guerra senza esclusione di colpi e Ciri dovrà essere pronta a fronteggiarla.

La serie è attesa per la seconda parte del 2021, anche se non è stata fornita una data precisa in merito. Considerando come ora si sia in fase di post-produzione, non sarebbe impensabile l’arrivo di un trailer nelle prossime settimane. I fan fremono dalla voglia di tornare nel mondo di Geralt e un assaggio degli eventi dei prossimi episodi sarebbe di certo apprezzato.