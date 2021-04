In occasione dell'anniversario per i 10 anni dal debutto del primo episodio del cult HBO negli USA, dal 16 al 23 aprile il canale 111 diventerà un pop-up channel dedicato a 'Il Trono di Spade', con tutti gli episodi della serie e tanti contenuti inediti Condividi:

Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: IL TRONO DI SPADE, dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga fantasy letteraria di George R. R. Martin.

Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale interamente dedicato alla saga (canale 111), SKY ATLANTIC MARATONE - IL TRONO DI SPADE: THE IRON ANNIVERSARY: tutte le 8 stagioni, per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per l'anniversario e diversi contenuti speciali, dedicati sia ai fan che a chi vorrà scoprire questo titolo cult per la prima volta. Tutti i contenuti di Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron Anniversary saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Fra questi, una prima TV esclusiva: The Game of Thrones Reunion, uno speciale in due parti condotto da Conan O'Brien e girato a Belfast durante le riprese dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Per una durata complessiva di novanta minuti, lo show vedrà il cast e la crew della serie celebrare il lungo viaggio che li ha visti protagonisti di un fenomeno di portata mondiale, dando vita a uno show divertente, dinamico, ricco di aneddoti, curiosità e racconti, e che permetterà di scoprire interessanti retroscena legati a quest'epica saga.

Fra i maggiori eventi della storia della TV, Il Trono di Spade è culminato in un finale seguito da addirittura 45 milioni di spettatori solo in America – e da record anche in Italia, su Sky Atlantic, una distribuzione in 207 territori nel mondo e un incredibile esercito di fan pronti a tutto per celebrare la serie e in trepidante attesa del primo spin-off ufficiale della serie, quell'House of the Dragon che entrerà in produzione già quest'anno.