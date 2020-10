Secondo quanto rivelato dal magazine Variety, l’attore inglese sarebbe entrato a far parte del cast dell’atteso prequel

Avete amato Il Trono di Spade e siete ancora scossi dalla sua fine? Non c’è problema, il prequel House of the Dragon sta finalmente iniziando a prendere forma. Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite numerose indiscrezioni su trama, cast, location e possibili date di distribuzione, ora però è arrivata la prima notizia ufficiale e confermata, stando a quando riportato da Variety.

Paddy Considine nel cast del prequel approfondimento Cinema, è morta Diana Rigg, Lady Olenna in Game of Thrones e Bond Girl Il magazine ha rivelato il primo attore ufficiale del prequel, ovvero Paddy Considine (nel cast anche della serie The Third Day, dal 19 ottobre su Sky Atlantic). L’attore inglese, nato il 5 settembre 1974, avrà il compito di rivestire i panni di Re Viserys I, scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Variety ha aggiunto altri particolari alla notizia riportando anche la descrizione caratteriale del personaggio: Re Viserys I si presenterà come un uomo cordiale, buono e onesto il cui unico scopo sarà quello di portare avanti l’eredità di suo nonno, ma gli uomini buoni non sono sempre perfetti per essere dei grandi re.

House of the Dragon: tutto quello che sappiamo sul prequel approfondimento Game of Thrones, Maisie Williams svela un finale alternativo Non c’è ancora una data certa per quanto riguarda l'uscita ma stando quanto riportato, la distribuzione del prequel sarebbe prevista per il 2022. Al momento, HBO avrebbe ordinato la realizzazione di dieci episodi e in questi mesi sarebbero in corso le trattative per individuare gli attori del cast. George R. R. Martin ha preso parte alla creazione della serie insieme a Ryan Condal, infatti House of the Dragon sarà basata sul libro Fuoco e Sangue dello scrittore statunitense, classe 1948.