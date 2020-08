Sophie Turner di nuovo sul trono del Nord...a casa sua!

L'attrice ha condiviso sulle Instagram Stories un particolare pezzo dell'arredamento di casa sua: il trono di Sansa Stark in Game of Thrones

Sophie Turner è molto grata alla serie tv che l'ha resa celebre, Game of Thrones. Talmente tanto da aver deciso di portarsi a casa un cimelio di quell'esperienza: il trono di Sansa Stark, la Regina del Nord, personaggio da lei interpretato per ben otto stagioni.

Sophie Turner e il trono di Sansa

L'attrice britannica ha condiviso uno scatto sulle sue stories di Instagram, per sfoggiare l'originale pezzo che arreda la casa che divide con il marito Joe Jonas e la figlia neonata, Willa. Nonostante Sophie abbia più volte chiarito di non aver intenzione di riprendere in futuro il ruolo che l'ha resa famosa, GoT avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. "Sansa, grazie per avermi insegnato la resilienza, il coraggio e la vera forza", ha scritto l'attrice l'anno scorso prima del finale della serie, riflettendo sull'esperienza da attrice iniziata quando era appena adolescente. "Grazie per avermi insegnato a essere gentile e paziente e ad essere una leader amorevole", ha continuato. “Sono cresciuta con te. Mi sono innamorata di te a 13 anni e ora dopo 10 anni... a 23 ti lascio indietro. Ma non lascerò mai quello che mi hai insegnato”. Ma il trono di Sansa non è l'unico ricordo che l'attrice 24enne ha portato con sé. Sophie ha infatti un tatuaggio dedicato alla serie tv: il sigillo stilizzato a forma di testa di metalupo, simbolo della "sua" casata, accompagnato da un eloquente "The pack survives" (Il branco sopravvive).

“Quando lo stavo facendo la gente mi aveva avvertito di non completarlo, perché sembrava stessi dicendo come andasse a finire la serie. Ma non era così! Era solo una citazione dall’ultima stagione. Alla fine il branco sopravvive davvero, ma è solo una morale che ho fatto mia”.