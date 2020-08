Non è ancora chiara la data di uscita, ma per i fan di Game of Thrones già la notizia che George R.R.Martin sia tornato a lavorare sul nuovo e penultimo capitolo della saga è emozionante. È stato lo stesso scrittore, sul suo blog , a informare i lettori con un post in cui racconta di aver ripreso a narrare le storie di diversi personaggi presenti in Una Danza dei Draghi, il suo ultimo successo ormai risalente a sei anni fa.

“Sono tornato nella mia fortezza della solitudine, la mia isolata casa di montagna. Sono tornato di nuovo in montagna… questo vuol dire che sono di nuovo a Westeros per portare avanti Winds of Winter.” Martin spiega così ai suoi fan di aver ripreso la scrittura del nuovo capitolo della saga, in cui - ha aggiunto - ci saranno più morti, più matrimoni e più tradimenti. Lo scrittore aveva già annunciato di essere a lavoro sul libro , senza però dare ulteriori informazioni dettagliate su eventuali uscite del romanzo.

George R. R. Martin: nuovo annuncio per The Winds of Winter

Le ultime notizie sulla serie

Game of Thrones, HBO ha iniziato i casting per House of the Dragon

Ai milioni di fan in tutto il mondo che attendono di sapere come continueranno le vicende di GOT non rimane che aspettare la fine del lavoro dello scrittore e poi le riprese della serie. A fine luglio, intanto, sono iniziati i casting per House of the Dragon, il prequel della saga che dovrebbe essere composto da 10 episodi, previsti in onda dal 2022 e la cui produzione sta subendo ritardi a causa della pandemia da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Ancora non sono trapelati, però, i nomi degli attori che faranno parte del cast.