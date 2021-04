The Crowded Room, Tom Holland protagonista della serie antologica

Un nuovo ruolo drammatico per Tom Holland dopo “Cherry”. I fan potranno vederlo nei panni di un uomo affetto da disturbo dissociativo Condividi:

Tanti i progetti in cantiere per Tom Holland in questa fase della sua carriera. L’attore sarà impegnato anche sul fronte serie TV. È stato annunciato, infatti, come protagonista di uno show antologico prodotto da Apple TV+, “The Crowded Room”.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad aprile Una collaborazione che si rinnova dopo il film “Cherry”. In questo caso il celebre interprete di Spider-Man ricoprirà anche il ruolo di produttore. Un nuovo ruolo complesso per Holland, ricco di sfaccettature. L’attore si sta allontanando sempre più da una categorizzazione ben precisa, optando per generi differenti. Ha già avuto modo di mostrare la propria propensione per i drama con “Le strade del male” e non solo. Dall’azione Marvel alla fantascienza di “Chaos Walking”, fino al delicato drama di “The Crowded Room”. Un vero processo di crescita posto sotto lo sguardo attento dei suoi fan, anno dopo anno.