3/11

Cole Sprouse è Cody Martin. Attore classe 1992, fratello gemello di Dylan. Prima di ottenere un ruolo fisso in questo show, ha recitato in alcuni episodi di “Friends”. In seguito ha trovato spazio come personaggio fisso in “Riverdale”. L’esordio cinematografico è avvenuto nel 1999 in “Big Daddy” con Adam Sandler, per poi recitare in titoli come “A un metro da te”. - ©TheCW

Cole Sprouse, le foto più belle dell'attore