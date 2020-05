Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati

Page Six ha lanciato la notizia che ha fatto il giro del mondo. La coppia è stata al centro dei tabloid fin dall’inizio della loro relazione nel 2017; al momento Cole Sprouse e Lili Reinhart non ha confermato né smentito.

Purtroppo non tutte le favole hanno il lieto fine, Cole Sprouse e Lili Reinhart si sarebbero lasciati. Il magazine Page Six ha lanciato la notizia che ha subito fatto il giro del mondo. I due attori, protagonisti della celebre serie televisiva Riverdale, non sarebbero più fidanzati, stando a quanto raccontato da una persona vicina alla coppia.

Lili Reinhart e Cole Sprouse si sarebbero lasciati

Lili Reinhart e Cole Sprouse sono tra gli astri in ascesa più brillanti e amati del mondo dorato di Hollywood.

La relazione dei due attori inizia nel 2017 , ma dopo tre anni di storia e numerosi rumor su loro possibili separazioni, sempre poi prontamente smentiti dai diretti interessati, una fonte di Page Six ha rivelato che la loro storia sarebbe giunta al capolinea: “Cole e Lili si sono lasciati prima dell’inizio della pandemia, hanno trascorso la quarantena separati. Tuttavia, sono rimasti comunque grandi amici”.

L’indiscrezione ha subito conquistato i principali media internazionali, al momento Lili Reinhart (FOTO) e Cole Sprouse non hanno smentito né confermato quanto riportato.

Cole Sprouse e Lili Reinhart: le loro carriere

Da un lato una stella nata in giovane età con la serie televisive Zack e Cody al Grand Hotel, dall’altro una delle rivelazioni della settima arte. Cole Sprouse e Lili Reinhart sono tra le celebrity più seguite al mondo, basti infatti pensare che i loro profili Instagram contano rispettivamente più di trentadue e oltre ventitré milioni di follower.

La carriera dell’attore, classe 1992, spicca il volo nel mondo Disney grazie alla serie televisiva in cui recita al fianco del fratello Dylan e delle star Ashey Tisdale e Brenda Song; la sua ultima fatica cinematografica è la pellicola A un metro da te.