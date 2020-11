Supernatural, il cast della serie tv

2/11 @The CW

Sam Winchester è interpretato da Jared Padalecki, attore classe 1982, divenuto celebre grazie al ruolo di Dean nella serie TV “Una mamma per amica”. Svariati i film cui ha preso parte, per poi essere scelto come co-protagonista di “Supernatural”, il che ha dato una svolta alla sua carriera.

Una mamma per amica, ecco come sono oggi gli attori del cast della serie TV