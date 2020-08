Da giovedì 8 ottobre le ultime sette puntate. I fratelli Winchester salutano con un doppio episodio il 19 novembre

Le avventure dei fratelli Dean e Sam Winchester sono destinate ad arrivare a una conclusione. La serie televisiva “Supernatural” chiuderà i battenti dopo la quindicesima stagione. La messa in onda degli ultimi episodi era prevista per lo scorso maggio, ma causa pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) il termine dei lavori e la trasmissione del grande finale erano stati rimandati a data da destinarsi. Finalmente The CW Network ha comunicato quale sarà la programmazione, per la gioia di tutti gli appassionati che seguono le vicende dei cacciatori di demoni dall’ormai lontano 2005: le ultime sette puntate verranno diffuse a partire da giovedì 8 ottobre, la conclusione è prevista per il 19 novembre con un doppio episodio preceduto dalla retrospettiva intitolata “Supernatural: The Long Road Home”. La programmazione dell’ultima stagione si era interrotta cinque mesi fa dopo tredici episodi, i prossimi cinque sono già garantiti mentre per i restanti due bisognerà tornare sul set (si spera di girarli nelle prossime settimane a Vancouver, il cast sta osservando un periodo di quarantena imposto dalle autorità locali).

COME SARÀ IL FINALE DI “SUPERNATURAL”? LE ANTICIPAZIONI approfondimento Jared Padalecki, le foto dell’attore Il doppio episodio finale ha dovuto subire alcune modifiche e aggiustamenti rispetto a quanto era stato pianificato a marzo. A parlarne è stato l’attore Jared Padalecki, che da 15 anni veste i panni di Sam Winchester: “Abbiamo dovuto far fronte a una pandemia. È un peccato che il finale non sia andato in onda come avrebbe dovuto, ma credo che l'home-run sia ancora possibile". La promessa fatta durante il lockdown da Mark Pedowitz, Presidente di The CW, è stata parzialmente non mantenuta per ovvi motivi. Il numero 1 del network aveva affermato: "Tutti - lo studio, i produttori esecutivi, Jared, Jensen e Misha - vogliono chiudere questi 15 anni nel modo giusto. Quindi, è importante che quei due episodi siano girati nel modo in cui desiderano girarli".