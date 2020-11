Supernatural, ultimi episodi: ritorna un personaggio amato. FOTO

Mancano tre episodi alla conclusione della serie, “Despair”, “Inherit the Earth” e “Carry On”. Appuntamento con il gran finale fissato per il 19 novembre

Dopo una lunghissima cavalcata, anche “Supernatural” giunge a conclusione. Ben quindici stagioni, evitando più volte la cancellazione e ottenendo un degno e meritato finale. Il lungo arco narrativo avrà termine con il 20esimo episodio della 15esima stagione (gli episodi sono in realtà 21, considerando come l’ultimo sarà doppio), dal titolo “Carry On”. Questo andrà in onda il prossimo 19 novembre negli Stati Uniti, con i fan che hanno ancora tre episodi da gustare. Il prossimo, dal titolo “Despair”, sarà trasmesso da The CW il 5 novembre. In merito a quest’ultimo trittico sono state diffuse alcune fotografie, che svelano il ritorno di un personaggio molto amato dai fan: Charlie Bradbury, interpretata da Felicia Day.

Supernatural, ultima puntata: cosa sappiamo approfondimento Le migliori serie tv da vedere a novembre Inutile dire che, da qui in poi, si tratta di territorio Spoiler Alert. Nell’ultima puntata andata in onda prima di “Despair”, si è scoperta la manipolazione di Billie. Ha sfruttato tutto a proprio vantaggio per poter assumere il controllo una volta morti Dio e Amara. Ciò comprende anche alcuni incantesimi, come quello che ha trasformato Jack in un buco nero in grado di assorbire qualsiasi entità divina.

Una volta ottenuto il pieno potere, Billie potrà distruggere chiunque sia stato riportato in vita o non appartenga a questa realtà. Una parte importante del suo piano, che mette in serio pericolo la vita di Charlie, considerando come l’attuale versione provenga dall’Apocalisse della tredicesima stagione. La sinossi di “Despair” è molto breve, ma spiega come i Winchester non si arrenderanno senza combattere. Nessuno d’altronde si sarebbe atteso nulla di differente, anche se i fan sono consci del fatto che, essendo l’ultima stagione, qualche lacrima probabilmente dovrà essere versata. The CW ha diffuso questo accenno di trama: “Con il piano in azione, Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles), Castiel (Misha Collins) e Jack (Alexander Calvert) combattono per il bene del loro obiettivo comune”.

Ecco invece i brevi sunti di “Inherit the Easrt”, 19esimo episodio: “Tutto è ancora in gioco mentre prosegue la battaglia contro Dio. Un volto familiare torna per unirsi alla battaglia”. Il 20esimo episodio, ovvero il series finale, si intitola “Carry on” e, come prevedibile, non prevede alcuna anticipazione diffusa online.