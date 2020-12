Stranger Things, il cast gioca a Dungeons & Dragons. VIDEO

Alcuni dei protagonisti di “ Stranger Things ” si sono riuniti in video per un evento che ha fatto impazzire i fan dello show. Si tratta di una sessione a distanza di Dungeons & Dragons , il cui filmato è stato diffuso online. Due ore di battute e avventure, per augurare un buon Natale ai fan e donare loro un po’ di spensieratezza in un periodo così particolare.

Le quattro star hanno giocato insieme con Chris Perkins, di Wizard of the Coast, prendendo parte a una sessione di Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns. Si sono dunque immerse in un’avventura avvincente tra I ghiacci di Icewind Dale, al fine di salvare il Natale.

Veder giocare gli attori del cast a Dungeons & Dragons è qualcosa di molto importante per i fan, considerando come nello show il gioco ricopra un ruolo molto importante. È infatti al centro di alcune memorabili sequenze ma, al tempo stesso, caratterizza la struttura di alcuni episodi, soprattutto nella prima stagione.

Stranger Things 4, cosa sappiamo

A settembre 2020 sono ricominciate le riprese per la quarta stagione di “Stranger Things”, dopo numerosi rinvii a causa dell’emergenza Covid-19(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Non è stato facile tornare sul set, soprattutto perché il nuovo ciclo di episodi introdurrà una seconda location principale, considerando la partenza della famiglia Byers, insieme con Eleven.

Crew e cast si sono ritrovati ad Atlanta, dal cui set sono giunte svariate fotografie, che mostrano alcuni nuovi personaggi. Tra i vari vi è anche il fratello di Maya Hawke, che interpreta Robin Buckley.

In questa quarta stagione verrà dato molto spazio a Jim Hopper. Tutti i personaggi lo ritengono morto ma, come svelato da un breve teaser, lui è prigioniero di una prigione in Russia. In questa struttura si cela inoltre una creatura proveniente dal Sottosopra, alla quale vengono dati in pasto dei carcerati.

David Harbour ha confermato come nuovi dettagli sul passato del suo personaggio verranno svelati. Elementi chiave che potrebbero cambiare per sempre l’idea che gli spettatori hanno di lui. Dettagli che sono stati anticipati, in parte, nel corso della terza stagione. Harbour ha infatti sottolineato come, dopo la quarta, tutti andranno a ritroso e si renderanno conto degli indizi lasciati dai fratelli Duffer.